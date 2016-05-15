تعزيزات عسكرية كبيرة للمتمردين غرب تعز

أفادت أنباء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح باتجاه مناطق حذران والربيعي والضباب غرب مدينة تعز.

يأتي ذلك فيما اتهمت لجنة التهدئة التابعة للشرعية الميليشيات بالتراجع عن فك الحصار عن تعز.

وتتمثل التعزيزات بدبابات ومدفعية وصلت تحديداً لمواقع الميليشيات في مناطق حذران والربيعي والضباب غرب تعز.

وتنصلت الميليشيات من تنفيذ اتفاق فك الحصار عن تعز، الذي كان مقرراً السبت وفق اتفاق سابق وقعت عليه أطراف لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار التي تمثل الشرعية والانقلابيين.

وكان مقرراً أن يشمل الاتفاق فتح المعبر الغربي لتعز على خط تعز الحديدة، وعلى إثر ذلك حمل بيان للجنة التهدئة الممثلة للشرعية والمقاومة الميليشيات الانقلابية مسؤولية جعل المحافظة في حالة حرب مستمرة وحصار قائم.

على صعيد متصل، أكد محافظ تعز علي المعمري ضرورة التسريع بتسجيل وإدماج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني والانخراط في الألوية العسكرية الموجودة ضمن محور تعز العسكري.

وخلال لقاء مع القيادات العسكرية بالجيش الوطني وقيادات المقاومة في محافظة تعز، أضاف المعمري أن الميليشيات مستمرة في الخروقات وقصفها المستمر للمدينة، ومحاولتها لاقتحام مواقع المقاومة والجيش الوطني .

ودعا المقاومة والجيش الوطني للبقاء في حالة جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة للميليشيات التقدم والسيطرة علي مواقعهم.