المخلافي: الانقلابيون أهدروا 4 مليارات دولار في عام

حذر وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة الشرعية بمفاوضات الكويت عبدالملك المخلافي، الاثنين، من أن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة مالم ينته الانقلاب، كاشفا أنه لم يتبق من الاحتياطي إلا 100 مليون دولار أميركي والوديعة السعودية.

وغرد المخلافي على صفحته في تويتر قائلا: "هذا أسوأ فساد في العالم، خلال عام أهدر الانقلابيون احتياطي البلاد الذي تجاوز 4 مليارات دولار، بانتظارنا كارثة، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام" .

وأضاف: "العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى لإنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك".

وأردف "يتشرط الانقلابيون ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمنا لما تسببوا فيه من دمار في البلاد بما فيه الدمار الاقتصادي دون إنهاء الانقلاب وآثاره".

وتابع وزير الخارجية تغريداته قائلا: "خوفنا على وطننا وحرصنا على شعبنا هو الذي يجعلنا نصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب اليمني وكل همها السلطة، نحاول إنقاذ البلاد".

وتعجب في الأخير من قدرة الانقلابيين على إعادة رواية وقائع ما جرى وإنكارهم الواقع وتزييفهم للحقائق دون ذكر ما قاموا به.