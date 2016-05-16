تعز.. ميليشيات الحوثي تصفي أحد قياداتها بسبب الخلافات

أفادت مصادر "العربية" في تعز أن القيادي الموالي لميليشيات الحوثي محمد عبدالله عبدالجليل الصوفي تم تصفيته أمس الأحد على أيدي مسلحين من جماعة الحوثي في مديرية صالة شرق مدينة تعز، إثر خلاف نشب بينه وبين قيادات حوثية تنتمي إلى محافظات من أقصى شمال اليمن.

وأكدت مصادر قريبة من قيادة الميليشيات أن الصوفي الذي لقي مصرعه ينتمي إلى مديرية شرعب السلام، وتم تصفيته على إثر خلافات حادة مع قيادات حوثية من محافظة صعدة.

وأضافت المصادر أن "مسلحي الحوثي نقلوا القيادي الصوفي إلى مستشفى الرفاعي بمنطقة الحوبان قبل أن يفارق الحياة ثم تم نقله جثمانه إلى مدينة إب وسط تكتم شديد".

ويعد الصوفي، أحد أعضاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي التي تم تشكيلها بعد الاجتياح المسلح للعاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014.

وكان الصوفي يقود مجموعات مسلحة خاضت مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مناطق الهشمة والأربعين والشقب وثعبات شمال وجنوب مدينة تعز.