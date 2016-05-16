هادي: خروقات الميليشيات تتعارض مع مساعي السلام

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الخروقات والتحشيد والاعتداءات المتواصلة للانقلابيين في مختلف المناطق والجبهات تتعارض مع جهود ومساعي السلام في مشاورات الكويت.

وشدد في اجتماع بمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على الأسس والمرجعيات الدولية والإقليمية للمشاورات من خلال القرار 2216 والمبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وندد المجتمعون بالعملية الإرهابية التي استهدفت معسكرا للجيش في المكلا، مؤكدين دعم جهود السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية لاستتباب الأمن.