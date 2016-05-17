الأحمر: أولوياتنا هي استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب

أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أن الأولويات الحالية تتمثل في استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب كي يمكن إعادة البناء والتنمية وتعزز علاقة اليمن "بالأصدقاء والأشقاء"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" اليوم الثلاثاء.

وأشار علي محسن، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن، إلى استمرار خرق الميليشيات لوقف إطلاق النار وحصارهم للمدن، ومنها مدينة تعز وتعنت وفدهم في مشاورات الكويت ومحاولاتهم الحثيثة في إجهاض فرصة السلام التي سعت إليها الحكومة بكل جدية وصدق بهدف وضع حد لمعاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب وانهيار الدولة.

ومن جانبه، جدد السفير الفرنسي جين مارك جروجران التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، مشيدا بجهود الحكومة اليمنية وحرصها على السلام. وطالب بضرورة تجاوز الصعوبات في مشاورات الكويت والوصول إلى حل بموجب القرار الأممي 2216.