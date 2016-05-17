وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون استهانوا بجهود السلام

قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي، إن الانقلابيين أثبتوا استهانة بجهود السلام ومصلحة اليمنيين، مشيراً إلى أن الانقلابيين جاؤوا إلى الكويت لإضاعة الوقت وراهنوا على انسحابنا.

وقال في مؤتمر صحافي من الكويت، حيث تجرى المباحثات بين وفد الشرعية اليمنية والاتقلابيين برعاية الأمم المتحدة: "الانقلابيون انتهكوا وقف إطلاق النار ونهبوا المزيد من السلاح أثناء المشاورات"، مضيفاً: "صبرنا كثيراً بسبب مسؤوليتنا في إنقاذ شعبنا".

وحذر المخلافي من أن اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي والإفلاس والانقلابيون وأن 4 مليارات دولار اختفت من البنك المركزي.

وقال المخلافي إن الميليشيات لا تريد إلا استلام السلطة، مضيفاً أن الانقلاب حصل على الدولة ويجب استعادة الدولة قبل الحديث عن السلطة.