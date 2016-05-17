160 خرقاً من جانب الميليشيات خلال يوم واحد

أكدت مصادر في المقاومة اليمنية إصابة 6 مدنيين في قصف عنيف لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، ومواقع الجيش في مدينة حرض بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

ورصدت لجان التهدئة الثلاثاء أكثر من 160 خرقا للمليشيات الانقلابية، توزعت بين 8 محافظات، وتركزت أغلبها في محافظة تعز التي تشهد قصفا عنيفا على الأحياء السكنية، في وقت رفضت المليشيا تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بفتح المعابر بالمدينة المحاصرة منذ أكثر من سنة.

وسجلت اللجان 65 اختراقا في مدينة تعز حيث قصفت المليشيات بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا، والدبابات، أحياء المدينة، ومواقع الجيش الوطني والمقاومة في كل من :صبر، ثعبات، اللواء 35، الضباب، نجد السلف، ضبي لاعبوس، حمل لاعبوس، تبة الوكيل، ميلات، الكرساح، جبل اسود، جبل حبشي، وأحياء المدينة، وقد أدى القصف لإصابة ثلاثة مدنيين.

وذكرت اللجان أن المليشيات عززت مواقعها بعربات الكاتيوشا وأطقم عسكرية وصلت مساء الأحد إلى منطقة الربيعي غرب المدينة.

وفي محافظة حجة أصيب ثلاثة مواطنين في قصف للمليشيا على مواقع تبة الدغاسة بحرض ومواقع في ميدي، مسجلة تسعة خروقات.

وشهدت محافظة البيضاء عمليات قصف متواصل من قبل الانقلابيين، وسجلت اللجان 25 خرقا، واستهدفت الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، مناطق: المطابن ، الجردي ، المسياب ، وحيد الملح ، وسوداء غراب ، الحبج ، الغول ، اشعاب ناصر ، صباح ، ذي ناعم .

وهاجمت المليشيات الانقلابية قرية "صباح" بمختلف انواع الأسلحة، إضافة الى تفجيرها منزل أحد المواطنين ونفذت المليشيا عملية اختطاف لأكثر من 15 مواطنا من أبناء المنطقة، كما رصدت فرق المراقبة وصول تعزيزات إلى مكيراس تضم 25 آلية عسكرية مع عربتين كاتيوشا، وفيما وصلت تعزيزات من المسلحين لمديرية الصومعة، والعبدية.

وسجلت لجان المراقبة في محافظة الجوف 27 خرقا، للمليشيا، شملت قصف بمختلف أنواع الأسلحة، على" مجمع المتون ، الوادي ، جبهة العقبة ، وبير الهيب ، والمقاطع ، وحام ، وجبل حام ، مواقعنا في صبرين ، مزربه ، وقز ، البيضا في المصلوب ، الغيل".

وفي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن قصفت المليشيا الانقلابية بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطيران مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل من" حيد بن عقيل ، وادي الحريم ، عثكل ، المحكمة ، العكدة ، جبل العلم ، عكدة السليم. ورصدت اللجان أكثر من 11 خرقا للمليشيات ليوم الثلاثاء.

أما في محافظتي مأرب وصنعاء، فلا تزال المليشيا تقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كل من "هيلان، المشجح، صرواح، كوفل، جبهة العبدية، جبهة نهم، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية، وقد رصدت لجان المراقبة وصول تعزيزات بقوام 19 طقما محملة بالعتاد العسكري إلى العبدية قادمة من منطقة السوادية، إضافة الى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقصفت الميليشيا مواقع المقاومة في "العبلين ، منخله ، المضراب ، المعطاب ، قرية رقه ، وقاع الحيا ، البقله ، يعيس، مسجلة تسعة خروقات حتى ظهر الثلاثاء مستخدمة في قصفها الرشاشات الثقيلة.