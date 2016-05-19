التحالف العربي أجهض قيام كيان للقاعدة في المكلا

كشفت العمليات التي تنفذها قوات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لتطهير المكلا من عناصر القاعدة، عن كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر شديدة الانفجار، وفق ما أسرت به مصادر في التحالف لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقد خبئت الأسلحة والذخائر في عدة مقار حكومية أبرزها إدارة الجمارك، والقصر الجمهوري، وميناء الضبة. وتشمل الأسلحة التي تم العثور عليها دبابات تي 54 ومدافع هاون، وصواريخ دوشكا وكاتيوشا، بالإضافة إلى ألغام مضادة للآليات والدروع. ويبدو أن التنظيم قد أنشأ مصنعين الأول لتصنيع العبوات الناسفة فيما اختص الثاني بتفخيخ السيارات.



وأكدت المصادر للشرق الأوسط أن التحالف العربي أحبط مخطط القاعدة في تأسيس كيان يهدد الأمن والسلم الإقليمي.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت عدداً من التفجيرات التي استهدفت قوات الأمن والشرطة اليمنية (3 تفجيرات) في المكلا موقعة عدداً من القتلى.

وكانت القوات اليمنية أعلنت في 13 مايو عن اعتقال نحو 250 "عنصرا من القاعدة" منذ استعادتها مدينة المكلا في جنوب شرقي اليمن في 24 أبريل.