الحوثيون يحرقون 12 منزلاً في محافظة إب

أقدم الحوثيون على إحراق 12 منزلاً، في محافظة إب بوسط اليمن، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.

وقالت المصادر إن "ميليشيات الحوثي قامت مساء الأربعاء بإحراق 12 منزلاً في قرية الصريم بمديرية حزم العدين" غرب محافظة إب.

وأضافت أن "قوات الانقلاب تمارس بحق المواطنين في المديرية ذاتها اضطهاداً تحت قوة السلاح، وتقوم بين الحين والآخر باعتقال العديد من المدنيين، بحجج واهية".

كما تعمل ميليشيات الحوثي على نهب الكثير من الأموال التابعة لبعض المغتربين على أنها تابعة للمقاومة.

وكان الحوثيون أحرقوا أحد منازل المواطنين في مدينة إب القديمة منتصف أبريل الماضي.

وفي 20 فبراير الماضي قامت ميليشيات الحوثي وصالح بإحراق 40 منزلاً في مدينة ذباب غرب محافظة تعز بحجة انتماء ساكنيها للمقاومة الشعبية والجيش الوطني.

وفي أبريل من العام المنصرم أحرق الحوثيون 18 منزلاً في مديرية خور مكسر بعدن قبل أن يتمكن التحالف من تطهير عدن من الميليشيات الانقلابية.