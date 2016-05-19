ولد الشيخ للوفد الحكومي اليمني: تحلوا بالصبر

حثّ المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، الوفد الحكومي اليمني في محادثات السلام اليمنية بالكويت على التحلي بالصبر وأكد خلال اجتماع بأعضاء الوفد الحكومي اليوم تفهمه لموقفهم ومطالبهم واعتبرها مطالب مشروعة ومنطقية، وقال "إن كل ما ورد في رسالة الوفد إلى المبعوث كلها مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم".

وأشاد بصبر الوفد الحكومي وتعاطيه الإيجابي مع المشاورات، طالباً المزيد من الصبر، وأنه سيبذل جهوداً إضافية مع الطرف الآخر.

وخلال اللقاء جدد الوفد الحكومي تمسكه بالمطالب التي قدمها في رسالة إلى ولد الشيخ أحمد وطالب فيها بضرورة العمل على تثبيت النقاط الست كأساس صحيح وضروري يضمن نجاح المشاورات، مؤكدا على أن المطالب الستة كلها مقررات الأمم المتحدة وليست مطالب الوفد الحكومي سواء قرار مجلس الأمن أو النقاط الخمس أو أجندة بيل السويسرية أو الإطار العام الذي قدمه المبعوث أو اللجان بمهامها التي وردت في رسالة ولد الشيخ.

هذا وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، شدد في مؤتمر صحافي عقده من الرياض، أمس الأربعاء، على كون مطلب انسحاب الانقلابيين من مؤسسات الدولة هو مطلب غير قابل للنقاش.

كما أكد بن دغر على ضرورة أن تملك الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، معتبراً أنه "لا يمكن بناء السلام دون تسليم السلاح للحكومة الشرعية".