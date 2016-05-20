اليمن.. تلويح بالعودة إلى الحسم العسكري مع الحوثيين

طالب المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في صنعاء، وفد الحكومة اليمنية إلى الكويت بالانسحاب النهائي من المشاورات، التي وصفها بالعبثية في ظل استمرار الحوثيين باعتماد سياسة المماطلة وكسب الوقت لترتيب أوضاعهم الميدانية.

وأكد المتحدث باسم المجلس، عبدالله الشندقي: أن الاستمرار في المشاورات، يعني منح الميليشيات مزيداً من الوقت لترتيب وضعها الميداني المنهار، الأمر الذي يضاعف كلفة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، كما أنه يؤدي لاستنزاف الشرعية ودول التحالف العربي.

ودعا الشندقي، إلى العودة السريعة إلى خيار الحسم العسكري واستعادة الدولة، للحيلولة دون التدهور الاقتصادي الكامل الذي بدأت مظاهره تتجلى في انهيار العملة المحلية بشكل مخيف، والارتفاع الجنوني لأسعار المواد التموينية والمشتقات النفطية الذي تسببت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

يذكر أن جولة محادثات السلام اليمنية في الكويت تشهد مساعي حثيثة لإنقاذها من الفشل، بعد تعنت الحوثيين في وقت أشاد فيه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالوفد الحكومي داعياً إياه إلى التحلي بمزيد من الصبر.