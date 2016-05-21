المشاورات اليمنية معلقة لليوم الخامس على التوالي

لا تزال مشاورات السلام اليمنية معلقة لليوم الخامس على التوالي رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة واللقاءات الثنائية والاتصالات مع طرفي المباحثات لم تنقطع ولكنها لم تأت أكلها بعد.

وبحسب مراسل "العربية" ما زالت الوعود غير كافية لتوفير الضمانات التي طالب بها الوفد الحكومي لإقناع وفد الحوثيين بالعودة إلى طاولة المشاورات، في ظل غياب أي مبادرة إقليمية أو أممية أو دولية، ولكن ليس معنى ذلك فشل المفاوضات، بل هي كما وصفها ولد الشيخ بالشاقة والصعبة رغم تأكيده أنه ليس أمام الطرفين من خيار آخر غير الخروج بحل سلمي شامل للخروج من مباحثات الكويت.

من جانبه، دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات الكويت إلى الانسحاب، معتبرا استمرار التفاوض مع الميليشيات الانقلابية بمثابة غطاء للحرب والحصار الجائر على تعز، في المقابل ثمنت المقاومة دور الدول الراعية للمشاورات.

هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس اليمني ووزير خارجيته بالأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة، وفقا لمصادر في الوفد اليمني المشارك في المباحثات.