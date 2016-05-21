هادي: اليمن ليس ممرا لمن يسعون لزعزعة الأمن الإقليمي

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنّ اليمن لن يكون ممرا خلفيا لمن يسعون لزعزعة الأمن الإقليمي.

ودعا الرئيس هادي، خلال خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية، الميليشيات لأن تسمع صوت العقل، لإنهاء تلك المأساة التي خلفتها وتنصاع ولو لمرة واحدة لرغبة الشعب اليمني.

واتهم هادي إيران بتدمير اليمن عبر دعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تحاول زرع الفتن المناطقية والمذهبية.

وقال هادي: "إن هذا الانقلاب والتمرد الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح لم يقم إلا للانقلاب على اليمن وعليكم وعلى حلمكم بالعدالة، وعلى مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، فلا تنجروا إلى تلك الفتن المناطقية والمذهبية، التي يحاولون زرعها بإيعاز من دول خارجية لا تريد إلا تدمير اليمن وإخضاع شعبه العزيز وبقاء مراكزه التقليدية".