عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

الميليشيات تحتجز شاحنات دوائية لمرضى الفشل الكلوي بتعز

المصدر: العربية.نت
عناصر من الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
رابط مختصر

تحتجز ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 11 شاحنة دوائية تابعة لمركز الفشل الكلوي لمستشفى الثورة بتعز كانت محملة بأجهزة وأدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي في مدينة الصالح شرق مدينة تعز.

وكانت الشحنة قادمة من ميناء الحديدة، وقام الانقلابيون باحتجازها بالمنفذ الغربي للمدينة، ونقلها لمدينة الصالح شرق تعز. وحتى الآن ترفض الميليشيات الإفراج عن الشاحنات.

من جهته، حمّل مستشفى الثورة المتمردين مسؤولية توقف مركز الغسيل الكلوي وتدهور حالات الفشل الكلوي. كما دعت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التدخل والضغط عليهم للإفراج عن الأجهزة والأدوية الخاصة بالمركز.

كلمات دالّة

#تعز, #ميليشيات, #احنجاز, #شاحنات دوائية, #مركز الفشل الكلوي, #مستشفى الثورة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر