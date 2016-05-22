الميليشيات تحتجز شاحنات دوائية لمرضى الفشل الكلوي بتعز

تحتجز ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 11 شاحنة دوائية تابعة لمركز الفشل الكلوي لمستشفى الثورة بتعز كانت محملة بأجهزة وأدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي في مدينة الصالح شرق مدينة تعز.

وكانت الشحنة قادمة من ميناء الحديدة، وقام الانقلابيون باحتجازها بالمنفذ الغربي للمدينة، ونقلها لمدينة الصالح شرق تعز. وحتى الآن ترفض الميليشيات الإفراج عن الشاحنات.

من جهته، حمّل مستشفى الثورة المتمردين مسؤولية توقف مركز الغسيل الكلوي وتدهور حالات الفشل الكلوي. كما دعت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التدخل والضغط عليهم للإفراج عن الأجهزة والأدوية الخاصة بالمركز.