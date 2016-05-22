اليمن.. القاعدة تقتل اثنين من رجال القبائل في أبين

قتل اثنان من رجال القبائل وأصيب أربعة آخرون في كمين مسلح نصبه مسلحون من عناصر تنظيم القاعدة في منطقة أحور التابعة لمحافظة أبين شرق عدن.

وأوضحت مصادر محلية أن الكمين استهدف مجموعة من رجال القبائل المحلية المتعاونين مع السلطات في تعبب وملاحقة عناصر القاعدة الذين يطلقون على أنفسهم اسم أنصار الشريعة في محافظة أبين.

وتواصل قوات من الجيش والأمن تنفيذ عملية عسكرية شاملة ضد عناصر القاعدة في أبين بالتعاون مع بعض العناصر القبيلة المحلية وعلى الأخص في مدينتي زنجبار وجعار والمناطق المجاورة لهما، حيث أعادت عناصر أنصار الشريعة انتشارها بعد فشل جهود وساطة محلية لإقناعهم بمغادرة تلك المناطق.