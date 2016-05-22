اليمن.. قتلى من "القاعدة" شرق المكلا

قتل 13 عنصراً من تنظيم القاعدة، وثلاثة عناصر من القوات اليمنية في مواجهات بجنوب شرق اليمن، بحسب ما أفاد مصدر أمني، الأحد.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من السبت لدى محاولة القوات الحكومية مداهمة منزلين يستخدمهما المتطرفون شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت. وكانت القوات الحكومية استعادت الشهر الماضي، بدعم من التحالف العربي، السيطرة على المكلا التي سيطر عليها تنظيم القاعدة منذ أبريل 2015.

وأضاف أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 13 عنصراً من تنظيم القاعدة، إضافة إلى ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من القوات الحكومية التي أوقفت عنصرين من التنظيم في المواجهات التي وقعت بمنطقتي روكب وبويش.

وتعتبر واشنطن القاعدة في اليمن أخطر فروع التنظيم في العالم، وهي تستهدف قياداته وعناصره منذ أعوام بضربات لطائرات من دون طيار.