الكويت.. المشاورات اليمنية تستأنف أعمالها اليوم

أعلن الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مباحثات السلام، وأشار إلى أنها ستستأنف اليوم.

إلى ذلك، أكد الوفد في بيان له أنه تلقى ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة تشكل أرضية صلبة للمفاوضات، وتعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً لأسس ثابتة.

كما ثمّن الوفد الحكومي جهود الوساطة الكويتية والقطرية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن.

وأشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذل جهودا حثيثة لتوفير تلك الضمانات، وأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بذل أيضا جهودا في هذا الإطار عبر لقاءاتٍ مكثفة شهدتها العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع الوفد الحكومي في بيانه أن العودة للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، وأنه يأمل أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.