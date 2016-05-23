اليمن.. أكثر من مليوني نازح منذ بداية العام الحالي

أظهر تقرير الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بداية العام الحالي كان عدد النازحين داخل اليمن قد وصل إلى نحو مليونين ونصف المليون.

ونقل التقرير عن منظمة الهجرة الدولية أن 45% من عدد النازحين فرّوا من ديارهم إلى داخل محافظاتهم، فيما خرج 55% منهم إلى محافظات أخرى.

كما ذكرت المنظمة أن تعز وعمران وحجة وصنعاء وأبين من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 1.2 مليون نازح، أي بنسبة 48% من مجموع النازحين في اليمن.

وتحاول منظمة الغذاء العالمي تخصيص جهود كبيرة لمعالجة أزمة الغذاء في اليمن، حيث يعاني 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من سبعة مليون منهم يعانون ما يُعرف بـ"انعدام أمن غذائي شديد".