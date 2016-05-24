الوفد الحكومي يطالب بإبعاد صالح والحوثي قبل أي اتفاق

طالب الوفد الحكومي اليمني بإبعاد المخلوع صالح وعبدالملك الحوثي قبل أي اتفاق سياسي باليمن، كما طالب بحل الميليشيات قبل تطبيق أي تسوية سياسية.

من جانبه، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المشاورات اليمنية في الكويت بـالمعقدة التي تستغرق وقتا طويلا.

وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت قد طالب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً بناء على قرار مجلس الأمن 2216.

كما طالب الوفد بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين المضربين عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية.

وسلم الوفد الحكومي ولد الشيخ أحمد لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام.

سياسيا، انتهت في الكويت جلسة المشاورات بين الأطراف اليمنية التي انعقدت بعد عودة الوفد الحكومي من دون تحقيق أي نتائج، وذكرت مصادر مقربة أنه لم يتم خلال الجلسة مناقشة القضايا الرئيسية والخلافية.

من جانبه قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي عاد إلى المشاورات برغبة صادقة في تحقيق السلام، لكنه أكد على المرجعيات وما تم الاتفاق عليه، وعبّر عن أمله أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة