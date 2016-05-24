اليمن.. مقتل 50 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي

أكدت مصادر يمنية مقتل 50 عنصرا من مسلحي الميليشيات الانقلابية بينهم قيادي حوثي بارز، وذلك نتيجة مواجهات أعقبت خروقات قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في عدة محافظات.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبدالله الشندقي، إن 23 شخصا قتلوا بينهم 22 من ميليشيات الحوثي وقوات صالح، في معارك جديدة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية، الثلاثاء، سيطرتها على مواقع جديدة كانت في قبضة ميليشيات الحوثي وقوات صالح بمديرية نهم.

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني بمساندة رجال المقاومة حررت مناطق "آل عامر والضبيعة والحراملة" بمديرية نهم، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.

وإلى ذلك أفاد الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء ،عبدالله الأشرف، أنه بعد التقدم الملحوظ للجيش والمقاومة ردا على خروقات الانقلابيين، تمكنت القوات الحكومية من قتل 11 عنصرا من الميليشيات واعتقال 25 حوثيا في معارك دارت الثلاثاء بمديريتي الغيل والمصلوب.

واندلعت معارك في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، حيث تمكنت قوات الشرعية من تحقيق تقدم والسيطرة على عدد من المواقع. وتحدثت مصادر قريبة من المقاومة عن سقوط 10 قتلى من الحوثيين خلال المواجهات.

وفي محافظة البيضاء، أفادت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت في نقطة اليسبل بمنطقة الوهبية عقب منع الميليشيات مرور موكب جنازة لأحد أبناء قبيلة بني وهب قادمةً من حريب. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط 6 قتلى من الميليشيات ومقتل اثنين من المقاومة الشعبية.

وفي البيضاء أيضا، أفادت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي أبو هلال الحوثي قتل وجرح 3 من مرافقيه في نقطة الشازبي إثر اشتباكات اندلعت بعد عصر الثلاثاء بين ميليشيات الحوثي والمخلوع ورجال المقاومة الشعبية في نقطة الشازبي وموقع أشعاب ناصر بمديرية ذي ناعم.