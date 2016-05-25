ولد الشيخ يطلع مجلس الأمن على سير مشاورات الكويت

من المقرر أن يقدم مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقريره لمجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة مغلقة في وقت لاحق، الأربعاء، لبحث سير مفاوضات السلام اليمنية في الكويت.

وكان ولد الشيخ أحمد قد أعلن أنه يعمل على تذليل العقبات للتوصل إلى انفراج وصفه بالشامل في المشاورات التي لم تحقق تقدما يذكر منذ بدئها، وشهدت تعليق الوفد الحكومي مشاركته في اللقاءات المباشرة أكثر من مرة، ورغم ذلك أبدى ولد الشيخ أحمد تفاؤلا بشأن اقتراب الأطراف اليمنية من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصورها للمرحلة المقبلة.

وكان ولد الشيخ أحمد قد قال "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، ما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل".

يذكر أن المحادثات كانت استؤنفت الاثنين بعد تعليقها لزهاء أسبوع. وكان الوفد الحكومي قرر العودة إلى طاولة المفاوضات، الاثنين، بعد تلقيه ضمانات دولية وإقليمية، قبل أن يقرر المبعوث الأممي وقف جلسات الحوار المباشرة والاكتفاء بعقد لقاءات منفصلة مع رؤساء الوفدين أملاً في تضييق هوة الخلاف بين الفريقين قبل استئناف المشاورات المباشرة على مستوى الجلسات العامة وجلسات اللجان الفرعية الثلاث المؤلفة من الوفدين والمختصة بالملفين السياسي والأمني وملف الأسرى والمعتقلين.