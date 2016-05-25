مشاورات اليمن.. الحوثي يعلق المشاركة في لجنة التهدئة

في تطورات المشاورات اليمنية، وبعد مرور أقل من 48 ساعة على استئنافها، أعلن وفد الانقلابيين الحوثيين في الكويت تعليق مشاركته في لجنة التهدئة والتواصل المكلفة بمتابعة أعمال لجان تثبيت وقف إطلاق النار المحلية في المحافظات، بحسب قناة "العربية" الأربعاء.

فريق الانقلابيين تحجج في رسالة إلى المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن الأوضاع الميدانية عادت إلى مربعها الأول بعد مرور 50 يوما على عمل لجنة التهدئة.

واتهم مصدر في الوفد الحكومي المفاوض الانقلابيين باختلاق الأكاذيب بهدف عرقلة المشاورات وإخراجها عن مسارها، والسعي للعودة الى الحرب والانسحاب النهائي من المشاورات.

وأوضح المصدر أن لجنة التهدئة والتواصل يشارك فيها خبراء من الأمم المتحدة ويعلمون جيدا الطرف الذي يقوم بخرق وقف إطلاق النار منذ بدء عمل اللجنة.