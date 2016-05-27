اليمن.. الانقلابيون يتصدرون قائمة الانتهاكات المدنية

تعرضت أكثر من نصف المنظمات الأهلية العاملة في اليمن لانتهاكات العام الماضي.. هذا ما رصدته دراسة لمركز الإعلام الاقتصادي حول الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع المدني.

وبحسب الدراسة فإن انتهاكات ميليشيات الانقلابيين تتجاوز بأشواط تلك التي ارتكبها تنظيم القاعدة، حيث بلغت نسبة انتهاكات ميليشيات الحوثيين وصالح 70% مقارنة بـ13% بانتهاكات ارتبكها تنظيم القاعدة، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وأطراف محلية متنفذة.

كما شملت الدراسة 61 منظمة محلية إغاثية أو إعلامية أو تنموية أو حقوقية في 12 محافظة، حيث تعرض ما نسبته 33% من إجمالي المنظمات لمضايقات مختلفة أعاقتها عن ممارسة دورها. تلتها عمليات النهب للمنظمات بنسبة 20%، فيما وصلت حالات الإغلاق والتهديد إلى17% لكل منهما. ثم حالات الاقتحام بنسبة 5%، بينما توزعت 5% من إجمالي نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني بين حالات حرق وتجميد أرصدة.

وتتعرض مؤسسات المجتمع المدني لليمن لعملية استهداف واضحة من قبل الميليشيات التي عملت خلال السنتين الماضيتين على تقويض الدولة والسيطرة على مقدراتها وإعاقة النشاط الإنساني والإغاثي، فضلاً عن تكميم أفواه الصحافيين وزج قادة الرأي في السجون.