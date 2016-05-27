الجيش الوطني يستعيد السيطرة على جبل الصيبارة في تعز

تستمر ميليشيات الحوثي في خروقاتها وقصفها العشوائي لمحافظات عديدة غير آبهة بهدنة وقف إطلاق النار في اليمن.

ففي جبهة الوازعية جنوب غربي محافظة تعز وبعد مواجهات عنيفة تمكن الجيش الوطني والمقاومة من استعادة السيطرة على جبل الصيبارة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما تعرض معسكر اللواء 35 مدرع في منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز لقصف من قبل الميليشيات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين عند الأطراف الشمالية الغربية للمدينة.

وأكدت مصادر المقاومة أن جبهتا حيفان وكرش جنوب شرقي المحافظة شهدتا اشتباكات متقطعة مع استمرار حشد الميليشيات المزيد من مقاتليها والدفع بتعزيزات عسكرية إلى هاتين الجبهتين.

واستهدفت ميليشيات الحوثي عدة مواقع غرب محافظة مأرب وقصفت مواقع الجيش والمقاومة في منطقتي صرواح والمشجح وجبل هيلان بمختلف الأسلحة.

وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء وبالمدفعية الثقيلة قصف الجيش الوطني والمقاومة مواقع الميليشيات عند أطراف مديرية بني حشيش ودمر قافلة تعزيزات عسكرية للميليشيات.

وفي محافظة الضالع أعلنت المقاومة الشعبية أن ميليشيات الحوثي نفذت نحو ثلاثين خرقا لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية من خلال قصفها قرى وتجمعات سكنية ومواقع تابعة للمقاومة الشعبية في منطقتي مريس والعود شمال محافظة الضالع.