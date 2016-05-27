عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

تجدد المواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات جنوب تعز

المصدر: دبي - قناة العربية
جانب من الدمار في تعز (أرشيفية)
رابط مختصر

شن طيران التحالف العربي غارات عدة على مقر لواء العمالقة في محافظة عمران. ومازال الطيران يحلق في سماء عمران، إضافة إلى شن غارتين في منطقة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف، حيث استهدف مواقع للميليشيات الانقلابية.

وتجددت المواجهات بين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى جنوب مدينة تعز. وذكرت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في جبهة الشقب والخلل في مديرية صبر الموادم جنوب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين حاولوا الهجوم على مواقع المقاومة عقب تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين، موضحة أن المعارك مستمرة بين الجانبين بشكل متقطع منذ الصباح، إضافة إلى تعزيزات للحوثيين باتجاه المنطقة، فيما يحاول المتمردون إحراز تقدم ميداني في جبهات القتال ضد قوات الجيش والمقاومة.

كلمات دالّة

#تعز, #الميليشيات, #مواجهات, #الجيش, #المقومة, #هجوم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر