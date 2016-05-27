تجدد المواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات جنوب تعز

شن طيران التحالف العربي غارات عدة على مقر لواء العمالقة في محافظة عمران. ومازال الطيران يحلق في سماء عمران، إضافة إلى شن غارتين في منطقة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف، حيث استهدف مواقع للميليشيات الانقلابية.

وتجددت المواجهات بين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى جنوب مدينة تعز. وذكرت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في جبهة الشقب والخلل في مديرية صبر الموادم جنوب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين حاولوا الهجوم على مواقع المقاومة عقب تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين، موضحة أن المعارك مستمرة بين الجانبين بشكل متقطع منذ الصباح، إضافة إلى تعزيزات للحوثيين باتجاه المنطقة، فيما يحاول المتمردون إحراز تقدم ميداني في جبهات القتال ضد قوات الجيش والمقاومة.