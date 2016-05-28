أوامر رئاسية وحكومية بوقف تهجير أبناء المحافظات من عدن

وجه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، محافظي محافظات عدن ولحج والضالع الالتزام التام بتوجيهات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمنع ترحيل أبناء المحافظات من عدن، الذين يملكون هويات، أو حتى الذين لا يملكونها.

وأكد بن دغر أنه "لا أحد يملك حق تهجيرهم فهم في أرضهم وبين أهلهم".

وقال إن "المواطن اليمني يحميه الدستور، وتحميه القوانين اليمنية، والمواثيق الدولية. هي قوانين ومواثيق نافذة، والخروج عليها خروج عن الإرادة الوطنية، واعتداء على حرية اليمني واليمنيين عموماً".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء اليمن وعلى أرضهم هي إجراءات باطلة، وأن لمن هُجّروا حق العودة إلى أسرهم ومساكنهم وأعمالهم، وعلى أجهزة الأمن حمايتهم، وضمان عودتهم، ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم.

كذلك دعا اليمنيين إلى "التمسك بقيم التسامح والتصالح التي شكلت شخصية الإنسان اليمني وطبعته بطابع الإخاء والمودة تجاه كل إنسان، ومن أول باب تجاه أخوه اليمني الذي يشترك معه في الدم والعرق والدين والثقافة والمصلحة والتاريخ الطويل المشترك".

وأضاف رئيس الوزراء أن "هذه الممارسات والإساءات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية، خدمت وتخدم أعداء الوطن وخاصة الميليشيات الانقلابية والمتمردين على الشرعية والجمهورية والوحدة".

وناشد بن دغر عقلاء عدن ولحج والضالع ألا يعطوا هذه القوى مبرراً للاستمرار في الحرب وسفك المزيد من الدماء.