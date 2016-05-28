الحوثيون يعتقلون عشرات الصرافين في صنعاء ويبتزون التجار

لجأت ميليشيات الحوثي في صنعاء إلى الحلول الأمنية في تعاملها مع أزمة تهاوي قيمة العملة المحلية الريال، حيث قامت باعتقال عشرات الصرافين، فيما تحاول ابتزاز التجار لإعلان تخفيضات في أسعار منتجاتهم.

وداهم مسلحون حوثيون قبل أيام واحدة من شركات الصرافة في صنعاء، ونهبوا المبالغ الموجودة بها قبل اعتقال مالك الشركة.

وبالتزامن مع اعتقال الصرافين، قامت ميليشيات الحوثي بتهديد القطاع التجاري بالحلول الأمنية لإجبارهم على تخفيض أسعار السلع.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة إن مسلحين حوثيين وأفراداً من الأمن القومي داهموا العشرات من محالات الصرافة ونهبوا ما لديها من أموال.