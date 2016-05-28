المخلافي: مشاورات السلام اليمنية لم تحقق التقدم المرجو

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن مشاورات السلام اليمنية مضى عليها أكثر من 6 أسابيع من دون أن تحقق التقدم الذي كان مرجوا منها، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار المخلافي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى أن الطرف الانقلابي الذي يشارك في المشاورات لا يبدو حتى الآن أنه جاد في السلام، فمازال يضع الكثير من العراقيل ويتراجع عن الالتزامات والمرجعيات.

وأكد المخلافي أن وفد الحكومة جاد وصادق في العمل من أجل الوصول للسلام ومن أجل أن يجنب الشعب اليمني الدمار والحروب لافتاً إلى أن وفد الحكومة ذهب إلى المشاورات بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي القرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وعلى أساس أجندة بيل السويسرية وفي إطار النقاط الخمس التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة.

وأشار المخلافي إلى أنه بالرغم من موافقة الوفد الحكومي على كل ما تقدمت به الأمم المتحدة من مقترحات، فإن الوفد الانقلابي يصر على التراجع على أي التزامات ويتعمد وضع العراقيل وعدم الوفاء بالتزامات والاعتراف بالمرجعيات، ويسعى فقط لشرعنة الانقلاب واستمرار الحرب.