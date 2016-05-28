عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

اليمن.. القبض على 8 مطلوبين من "داعش" بينهم فرنسي بعدن

المصدر: العربية.نت
عناصر من القوات اليمنية بعدن "أرشيفية"
رابط مختصر

ألقت القوات الأمنية في مدينة عدن القبض على 8 من أبرز المطلوبين من تنظيم "داعش"، من بينهم فرنسي الجنسية، أثناء مداهمة القوات الأمنية لأحد الأحياء السكنية في حي المنصورة وسط مدينة عدن.

وكان تنظيم "داعش" قد تبنى الانفجارين اللذين هزا حي خور مكسر في عدن، الأسبوع الماضي، حيث قتل أكثر من 45 شخصاً وأصيب العشرات.

واستهدف الهجوم الأول منزل قائد معسكر بدر في عدن، اللواء عبدالله الصبيحي، في منطقة حي الإنشاءات، غير أنه نجا منه، وأسفر عن قتلى من المصطفين في طوابير لراغبي الالتحاق بالجيش اليمني، فضلاً عن إصابة العشرات.

أما الهجوم الثاني فوقع داخل معسكر بدر، وأدى إلى سقوط قتلى آخرين وعشرات الجرحى، في حصيلة أولية.

كلمات دالّة

#اليمن, #عدن, #القوات اليمنية, #داعش, #مصلوبون, #حي المنصورة, #التحالف العربي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر