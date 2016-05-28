اليمن.. القبض على 8 مطلوبين من "داعش" بينهم فرنسي بعدن

ألقت القوات الأمنية في مدينة عدن القبض على 8 من أبرز المطلوبين من تنظيم "داعش"، من بينهم فرنسي الجنسية، أثناء مداهمة القوات الأمنية لأحد الأحياء السكنية في حي المنصورة وسط مدينة عدن.

وكان تنظيم "داعش" قد تبنى الانفجارين اللذين هزا حي خور مكسر في عدن، الأسبوع الماضي، حيث قتل أكثر من 45 شخصاً وأصيب العشرات.

واستهدف الهجوم الأول منزل قائد معسكر بدر في عدن، اللواء عبدالله الصبيحي، في منطقة حي الإنشاءات، غير أنه نجا منه، وأسفر عن قتلى من المصطفين في طوابير لراغبي الالتحاق بالجيش اليمني، فضلاً عن إصابة العشرات.

أما الهجوم الثاني فوقع داخل معسكر بدر، وأدى إلى سقوط قتلى آخرين وعشرات الجرحى، في حصيلة أولية.