اليمن.. بوادر انفراجة بملف المعتقلين

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، وجود تقدم في مسار الإفراج عن المعتقلين.

وأشار الوزير إلى أن الطرفين قدما لوائح بأسماء الأسرى والمعتقلين، موضحاً أن الأيام المقبلة ستكشف مدى حسن النوايا لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

من جهته، كشف رئيس الوفد الحكومي المفوض في محادثات السلام اليمنية، عبدالملك المخلافي، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيكرس تحركاته اليوم وغداً للقاء وفد الانقلابيين الحوثيين والضغط عليهم، وذلك بعدما قطع المبعوث الأممي شوطاً كبيراً في المشاورات مع الوفد الحكومي.

ومن المفترض أن يناقش ولد الشيخ أحمد مع الوفد الممثل للانقلابيين الحوثيين مسألة انسحابهم من المدن، وتسليمهم للسلاح، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل تشكيل لجنة عسكرية أمنية للإشراف على هذه الإجراءات.

ميدانياً، قتل نحو 14 مدنياً، وجُرح العشرات، في خروقات لميليشيات الحوثي وصالح خلال أسبوع.

وسجلت اللجان الخاصة بالتهدئة أكثر من 1018 خرقاً في سبع محافظات، تركز معظمها في محافظة تعز المحاصرة منذ عام، فيما شهدت معظم جبهات تعز اشتباكات عنيفة جراء هجمات الميليشيات التي قصفت عدداً من الأحياء السكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهدم منازل.