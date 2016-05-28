سكان عدن يلجأون للطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء

ترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة باقتراب الصيف معاناة سكان عدن، التي تشهد انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي منذ أيام.



وتنقطع الكهرباء في عدن لنحو 17 ساعة يومياً، ما يزيد الأوضاع الإنسانية سوءاً في المدينة.



من جهتهم، رأى أهالي عدن في الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية حلاً لتخفيف ولو جزءا بسيطا من معاناتهم، وذلك بعد لجوئهم سدىً للجهات المتخصصة في سبيل الإسراع لإيجاد حل لهذه الأزمة وخاصة باقتراب شهر رمضان. إلا أن وضع البلاد يجعل الحكومة عاجزة.

وتضاف الكهرباء إلى قائمة معاناة اليمنيين الذين باتت حياتهم شبه مستحيلة جراء الحرب التي تشهدها البلاد بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح منذ أكثر من عام.