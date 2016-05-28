ولد الشيخ يبحث مع وفد الحكومة تشكيل لجنة عسكرية محايدة

أفاد مراسل قناة "العربية" في الكويت، نقلا عن مصادر في المحادثات اليمنية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحث مع الوفد الحكومي إجراءات تشكيل لجنة عسكرية تضم ضباطا محايدين غير متورطين في الحرب للإشراف على مسألة تسليم السلاح وتنفيذ انسحاب الميليشيات من المدن.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تشكيل اللجنة ستسبق مسألة الوفاق الوطني ومطلب وفد الانقلابيين بتشكيل حكومة شراكة، وأن البت في موضوع الحكومة يتوقف على مدى التقدم في عملية لجنة تسليم السلاح.

من جهتها، قالت مصادر غربية إن سفراء الدول الـ18 المشاركين في المباحثات يدعمون فكرة الانسحابات وتسليم السلاح كخطوة أولى باتجاه تحقيق الوفاق وطني.

في سياق آخر، قال رئيس وفد ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام إن المفاوضات اليمنية التي تجري في الكويت متعثرة ولا تزال عند نقطة الصفر، "لكن الأمل لا يزال قائما في التوصل إلى اتفاق إذا صدقت النوايا"، حسب تعبيره.

وأشار عبدالسلام، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشاهد" الكويتية، إلى أن الحوثيين جاهزون لتسليم وتبادل الأسرى قبل شهر رمضان، بشرط المعاملة بالمثل. وقال إن هذا الملف ما زال عالقا.

وحول تحالف الحوثي مع المخلوع صالح قال عبدالسلام إن "الحرب فرضت ذلك التحالف" رغم أنهم يعتبرون صالح "مستبدا".