مؤشرات على تصدع تحالف المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين

في مؤشر جديد على الخلافات بين المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين، شنت صحيفة "اليمن اليوم" المقربة من صالح هجوماً عنيفاً على يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين.

واعتبرت الصحيفة أن توجيهات أصدرها يحيى بدر الدين الحوثي إلى القضاء بإطلاق سراح عدد من المعتقلين على ذمة قضية تفجير مسجد الرئاسة تدخلا سافرا في عمل القضاء من قبل شخص لا سلطة رسمية له وإنما استغل سلطته العائلية.

وفي المقابل انتقد محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض في الكويت في تصريحات له استبداد النظام السابق في إشارة للمخلوع صالح الذي قال أنه لا يزال يسيطر على الجيش.