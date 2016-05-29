ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وحمى الضنك تنتشر بشبوة

واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقها لوقف إطلاق النار على عدة جبهات في محافظتي تعز والجوف في اليمن.

وأوضحت المقاومة الشعبية أن الميليشيات قصفت في الساعات الأولى من فجر الأحد بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة قرى جبل صبر المطل على مدينة تعز من الجهة الجنوبية، كما طال القصف حي ثعبات شرق المدينة.

وفي جبهة الضباب غرب المدينة صد الجيش والمقاومة هجوماً للميليشيات استهدف بلدة ميلات، وتمكن الجيش من كسر الهجوم وبعد مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات تمكن من استعادة السيطرة على منطقة النجود وطرد الميليشيات منها وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي مديرية مقبنة شمال غرب تعز واصلت الميليشيات قصفها المدفعي لمواقع المقاومة في منطقتي العبدلة وحمير .

أما في محافظة الجوف فتواصلت المواجهات بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديريتي المتون والمصلوب، حيث تحاول الميليشيات استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية، إثر هجمات ارتدادية للجيش الوطني دحر خلالها الميليشيات من عدة مواقع بعد سلسلة من الخروقات والاعتداءات المتكررة على مواقعه.

حمى الضنك تنتشر

من جهة أخرى، أعلن مكتب الصحة العامة مديرية بيحان في محافظة شبوة، التي تسيطر الميليشيات على أجزاء كبيرة منها، منطقة منكوبة نتيجة تفشي مرض حمى الضنك في أوساط السكان.

وأوضح مدير مكتب الصحة في شبوة الدكتور علي ناصر المرزوقي أن "عدد المصابين بحمى الضنك في بيحان بلغ 930 حالة، بينها 28 حالة نزفية، وفارق الحياة 10 أشخاص".

وأكد أن مديرية بيحان تعيش كارثة وبائية في ظل انعدام الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حجم الإصابات بحمى الضنك. وقال: "إن حجم الكارثة يفوق كثيراً قدرات وإمكانات الإدارة الصحية في محافظة شبوة".