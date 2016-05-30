خارطة اليمن السياسية تستأثر بنقاشات الكويت

يواصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع وفد الانقلابيين لليوم الثالث على التوالي في مباحثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت.

وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات لـ"العربية" أن مباحثات اليوم تتركز على مناقشة روئ الطرفين المتعلقة بالخارطة السياسية لليمن والضمانات المطلوبة وإجراءات عمل اللجان الأمنية والعسكرية.

ويبدي وفد الحكومة تحفظه على الخوض في أي مناقشات تتعلق بالشق السياسي قبل استكمال بحث الملف الأمني والعسكري وتنفيذ الاتفاقات بشأن الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة المؤسسات.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت د.عبدالملك المخلافي وجود انسداد في المفاوضات بسبب تعنّت الطرف الآخر.

وقال المخلافي في تصريح صحافي إن هناك اتفاقا على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين جميعا قبل رمضان، تحت إشراف الصليب الأحمر.

وأشار إلى وجود اتفاق دولي وعربي، على أن تكون الأولوية لتسليم السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة قبل البحث في أي موضوع آخر، ولا مانع من مشاركة أطراف عربية وخليجية ودولية في الإشراف على تسليم السلاح.