اليمن.. "العربية" تنشر تفاصيل خطة اللجان العسكرية

أفادت مصادر مقربة من وفدي محادثات السلام اليمنية في الكويت، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ناقش مع أعضاء الوفد الحكومي في جلسة مطولة استغرقت ساعتين ونصف الساعة مساء الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية ومهامها.

وأوضح المصدر أن النقاش تناول النقاط التالية:

- إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء.

- يتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب.

- تحديد نطاق زمني لعمل اللجنة العسكرية واللجان الفرعية وفقا للخطة.

وجرى بحث معايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، على ألا تقل رتبهم عن عميد ركن، وبالنسبة للجان الفرعية لا تقل رتبهم عن عقيد ركن. ومن ضمن المعايير، عدم مشاركة الأعضاء في عملية الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014. وتتشكل اللجنة وفقا للمعايير الوطنية، ويكون نصف أعضائها من الجنوب.

وتناول النقاش أيضا مهام اللجنة العسكرية التي حددت بـ11 بندا أهمها:

- الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة.

- الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى اللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

- تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام.

- الإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات.

- استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.

- الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب.

- الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية أو مواجهات.

- تقوم اللجان بتنفيذ مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية.

- تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة.

ونفى مصدر في الوفد الحكومي ما تردد من أنباء عن بحث المبعوث الأممي أي قضايا تتعلق بالشأن السياسي وهيئات السلطة التنفيذية.