اليمن.. أسماء 6390 معتقلاً على طاولة المفاوضات

تشهد محادثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت تقدماً إيجابياً خاصة فيما يتعلق بلجنة المعتقلين والأسرى، حيث كشفت مصادر مقربة من وفدي مفاوضات السلام اليمنية في الكويت أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد تسلم كشوفات من الطرفين، ضمت 6390 اسما لمعتقلين وأسرى ومخطوفين، وذلك تمهيداً لمراجعتها والتدقيق فيها والتثبت من صحتها ومصير ووضعية كل شخص ورد اسمه فيها.

وأوضحت مصادر مفاوضة أن وفد الحكومة قدم كشفاً ضم 2630 اسماً، يتقدمهم اسم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع المعتقل لدى الانقلابيين منذ الخامس والعشرين من مارس عام 2015، في حين ضم الكشف المقدم من وفد الانقلابيين 3760 اسما يتقدمهم العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع.

الدفعة الأولى قبل رمضان

يذكر أن مصادر في الوفد الحكومي كانت كشفت الأحد أن لجنة المعتقلين والأسرى ستجتمع مساء لاستكمال بيانات وكشوفات المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، والمقدمة من طرفي النزاع، وذلك لمراجعتها وتقديمها إلى المبعوث الأممي تمهيداً لإجراءات تأمين الإفراج عن الدفعة الأولى التي من المتوقع أن يصل عددها إلى نحو ألف شخص قبل حلول شهر رمضان.

ويشارك في اجتماعات اللجنة خبراء أمميون بمشاركة من هيئة الصليب الأحمر الدولي لمساعدة طرفي النزاع على وضع آلية تنفيذية فعالة وجدول زمني للإفراج عن جميع المعتقلين.

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعلن أنه ناقش خلال جلستين صباحية ومسائية السبت مع وفد الانقلابيين في محادثات السلام اليمنية في الكويت تفاصيل وآليات انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.