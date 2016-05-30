30 رصاصة صبتها ميليشيات الحوثي في جسد يمني أمام أهله

في جريمة مروعة، أقدمت ميليشيات الحوثي في اليمن على قتل مواطن يمني بطريقة وحشية. فقد أقدمت الميليشيات الحوثية بمديرية دمت، شمال شرقي الضالع، على إعدام حميد طاهر الصيادي، من أبناء قرية نجد القرين.

وبحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن سكان المنطقة، فإن الميليشيات داهمت منازل مواطنين في قرية نجد القرين في وقت متأخر من ليل السبت. وأوضحوا أن "الميليشيات أخرجت المواطن واقتادته من مسكنه وأمام أنظار أفراد عائلته مددته أرضاً، وأطلقت عليه أكثر من ثلاثين رصاصة.

وبررت الميليشيات جريمتها الشنيعة، بأن المواطن سبق وأن تواصل مع من وصفتهم "دواعش مريس"، في إشارة إلى مقاتلي المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة مريس جنوباً.