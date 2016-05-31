المخلافي: الانسحابات وتسليم السلاح محور محادثات الكويت

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أكد أن الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تجعل أي تخيل لاتفاق بعيد عن المرجعيات والتأكيد على الشرعية مجرد أحلام يقظة.

وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المشاورات لا تزال تدور حول الانسحابات وتسليم السلاح وتخلي الانقلابيين عن مؤسسات الدولة، بما في ذلك حل ما يسمى اللجان الثورية، عدا ذلك خيال محض.

وأضاف المخلافي أن تسريب اتفاقات لم تتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد هروب من الوصول إلى اتفاق حقيقي، إلى ميدان المغالطة والوهم والكذب، وهو ميدانهم الحقيقي.