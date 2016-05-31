اليمن.. مقتل 52 من ميليشيات الحوثي وصالح

أكدت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية مقتل 52 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح نتيجة مواجهات وغارات أسفرت أيضا عن أسر 40 آخرين.

وبحسب المصادر فقد أسفرت معارك اندلعت في مناطق الهجر والصفراء والمناقش والسليم بمديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن عن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، بالإضافة إلى 20 من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد مصدر عسكري بأسر أكثر من 40 مسلحا من الحوثيين خلال المعارك التي تجددت في جبال الصفراء والمناقش.

وفي محافظة الجوف شمال البلاد قالت مصادر محلية إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، الاثنين، في مديريتي المصلوب والمتون.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة، دمرت عربة تحمل مدفعا رشاشا عيار 23 في مواقع اللبة بمنطقة الهيجة في مديرية المصلوب. وأكدت المصادر مقتل 8 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات.

وهاجم رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة عناصر من ميليشيات الحوثي في مديرية نجرة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وكشفت مصادر محلية أن رجال المقاومة الشعبية هاجموا ميليشيات الحوثي بصاروخين في منطقة مثلث اﻷدبعة بمديرية نجرة، وقد أسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وفي محافظة عمران إلى الشمال من صنعاء أكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت معسكر العمالقة في مديرية حرف سفيان خلال غارتين.

وأضافت المصادر أن قتيلين و3 جرحى من الميليشيات سقطوا نتيجة للغارات على اللواء التي سيطر عليها الحوثيون قبل نحو شهر تقريبا.

وفي محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء أكدت مصادر محلية وقوع اشتباكات عنيفة عقب خروقات لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية صرواح.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش الوطني ردت على مصادر النيران وحققت تقدما محدودا في بعض المواقع المحيطة بمركز مدينة صرواح لحماية مواقع الجيش من تكرار الخروقات.

وأفادت المصادر بمقتل 8 من مسلحي الحوثي وصالح، فيما قتل 7 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة خلال تلك المعارك.