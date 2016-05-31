مفاوضات اليمن.. جلسات تفصّل الطروحات الأمنية والعسكرية

ذكرت مصادر خاصة مقربة من دوائر المفاوضات اليمنية في الكويت أن الوفد الحكومي عقد جلسة صباحية مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تم خلالها استمرار مناقشة الرؤية الحكومية المقدمة حول مهام واختصاصات اللجنة العسكرية والأمنية التي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن.

وناقشت الجلسة الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية ومهامها وإنشاء لجان فرعية في المحافظات، وفق المصادر.

كما سيلتقي المبعوث الأممي وفد الانقلابيين في جلسة مسائية لمناقشة موضوعات اللجنة العسكرية والأمنية والاطلاع على رؤيتهم حيال هذا الملف.

وكان أعضاء في الوفد الحكومي قد أكدوا، في وقت سابق، تطابق رؤاهم وتصوراتهم مع روئ الجانب الأممي والدولي، فيما يتعلق بأولوية تنفيذ استحقاقات الشق الأمني والعسكري قبل الخوض في الشق السياسي.

من جانبها، اتهمت مصادر في وفد الانقلابيين المبعوث الأممي بـ"الانحياز المستفز" إلى الوفد الحكومي.