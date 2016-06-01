القوات اليمنية تقترب من موقع استراتيجي بصنعاء

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر ميليشيات الحوثي وصالح من مناطق استراتيجية بمديرية نهم شرق صنعاء، رداً على خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار، وذلك فيما يواصل الانقلابيون حشد تعزيزاتهم في محيط مدينة تعز وتشديد الحصار على مداخلها الشرقية والشمالية، وفق مصادر ميدانية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة اقتربت من السيطرة على نقيل حريب الاستراتيجي المطل على مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، فيما تتواصل العمليات للسيطرة على نقيل بن غيلان، الذي يعد آخر حزام أمني للعاصمة صنعاء.

كما أفادت مصادر محلية، في الوقت ذاته، بأن تعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح تتجه من صنعاء إلى مشارف نقيل حريب في محاولة لمنع قوات الشرعية من السيطرة عليه لأهميته الاستراتيجية.