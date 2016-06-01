اليمن.. الزياني يلتقي المبعوث الأممي ووفد الحكومة

أفاد مراسل قناة "العربية" أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتمع، اليوم الأربعاء، مع عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

كما يلتقي الزياني في وقت لاحق اليوم الوفد الحكومي في مباحثات السلام اليمنية في الكويت، لبحث تطورات سير محادثات السلام والمناقشات التي يجريها المبعوث الأممي مع وفدي طرفي النزاع اليمني، والجهود المبذولة لحل شامل للأزمة يرتكز على قرار مجلس الأمن 2216.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي اجتماعين منفصلين مع وفدي الحكومة والانقلابيين لمواصلة مناقشة تفاصيل الملف الأمني والعسكري، وإجراءات تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الطرفين لمراقبة عمليات الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد مصدر مفاوض في الوفد الحكومي لقناة "العربية" أن الفريق الحكومي المفوض في لجنة المعتقلين والأسرى سيقدم اليوم كشفاً إضافياً بأسماء أكثر من 700 معتقل وأسير من المدنيين والعسكرين المحتجزين في معتقلات تابعة للميليشيات، ليرتفع عدد الذين يطالب الوفد الحكومي بالإفراج عنهم من معتقلات الميليشيات إلى 3 آلاف و337 معتقلاً وأسيراً، في حين يطالب وفد الانقلابيين بالإفراج عن 3 آلاف و760 أسيرا يُزعم أنهم محتجزون لدى الحكومة.

وكان ممثلو الأطراف اليمنية المشاركة في لجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات الكويت، أكدوا التزامهم بتقديم الإفادات الأولية اليوم حول الأسماء التي وردت في الكشوفات التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين.

ويأتي هذا الاتفاق بين الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه حان الوقت لتقدم الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت الحلول بعيداً عن معادلات الربح والخسارة، كونهم مؤتمنين على مصلحة الشعب اليمني.