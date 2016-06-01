اليمن.. 4027 خرقاً للميليشيات في محافظة تعز

أكدت مصادر رسمية في المقاومة الشعبية قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح بارتكاب نحو 4027 خرقاً للهدنة في محافظة تعز فقط، وذلك خلال فترة التهدئة منذ إعلانها في العاشر من أبريل الماضي وحتى تاريخ 31 مايو الفائت.

وقال العقيد ركن منصور سعد الحساني، الناطق الرسمي باسم مجلس تنسيق المقاومة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، إن هذه الإحصائية للخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية خلال فترة التهدئة في محافظة تعز تمثل رسالة إلى كل الجهات ذات العلاقة لمعرفة مدى جدية ميليشيات الحوثي والمخلوع بالحوار والحل السياسي والحرص على الوطن وعلى الشعب اليمني.

ونشر الحساني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إحصائية لتعزيزات وخروقات الميليشيات الانقلابية خلال الفترة من 10 أبريل إلى 31 مايو، حيث بلغت الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية 4027 خرقاً.

وبلغت تعزيزات الميليشيات خلال تلك الفترة 1505 أطقم عسكرية ودبابتين و4 عربات مدرعة و11 مدافع هوزر و6 عربات كاتيوشا و21 عربات ذخائر.

فيما بلغت إحصائية القتلى نحو 99 قتيلاً، بينهم 51 مدنياً و48 من الجيش الوطني والمقاومة. كما بلغ عدد الجرحى 801 جريح، بينهم 392 مدنياً.

على صعيد آخر، دشن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية و200 طن من التمور، للمتضررين في المديريات المحاصرة والأشد ضرراً بتعز وذلك بتمويل من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية."

وبحسب الائتلاف فإن المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان والمتمثلة في 100 ألف سلة غذائية و200 طن من التمور ستوزع لمديريات المدينة المحاصرة والأشد ضرراً جراء الحرب التي شهدتها تلك المناطق وهي " القاهرة، والمظفر، وصالة، ومشرعة وحدنان، وصبر الموادم، والمسراخ".