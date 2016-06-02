اليمن.. "دعم" من التعاون الخليجي وتقدم بملف المعتقلين

التقى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الأربعاء في الكويت المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد في إطار جهود مجلس التعاون لدعم جهود التسوية وإيجاد حلول سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتوقف الحرب المشتعلة.

وذكرت مصادر أن الزياني سيلتقي الوفد الحكومي اليمني، ووفد الانقلابيين في لقاءات منفصلة، لبحث تطورات سير محادثات السلام، والمساعدة في تذليل الصعوبات وإسناد الجهود الأممية.

وكان المبعوث الأممي قد حث الأطراف اليمنية على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها، ولفت إلى أنه ينبغي أن تتحول معاناة اليمنيين إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة.

تقدم جزئي في ملف المعتقلين

من جهته، ذكر ولد الشيخ في بيان أنه عقد الأربعاء ثلاث جلسات مع وفدي الحكومة والميليشيات تناولت احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.

وأشار ولد الشيخ إلى أن ممثلي الأطراف في لجنة الأسرى والمعتقلين أكدوا الأربعاء الالتزام بتقديم الإفادات الأولية حول الأسماء التي وردت في الكشوفات. كما أن لجنة المعتقلين استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الأربعاء أن ما تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة بشأن الانسحاب وتسليم السلاح، يُشكل أرضية صلبة لاتفاق سلام حقيقي، في الوقت الذي يهرب الانقلابيون إلى الشائعات وتسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد.