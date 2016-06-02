المبعوث الأممي: ملف المعتقلين باليمن لا يحتمل المزايدات

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ضرورة الدفع قدماً بمسألة الإفراج عن المعتقلين قبل حلول شهر رمضان.

وقال في بيان حصل عليه مراسل العربية فجر الخميس: "نحث الأطراف على تفعيل هذا المقترح والتمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام، والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم. هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى ونأمل ألا يتم تسييسها أكثر من ذلك. إن المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين نطالب أن يعودوا إلى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن."

إلى ذلك، رحب بتبادل الأسرى الذي حصل في تعز، معرباً عن أمله بأن يتم الافراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي بعد تعثر اتفاق كان مقرراً التوقيع النهائي عليه مساء الأربعاء للإفراج عن بعض المعتقلين والأسرى.

يذكر أن محادثات السلام اليمنية لم تحرز أي تقدم ملحوظ سوى على صعيد تشكيل اللجان الثلاثة (الأمنية والسياسية والإنسانية) بعد مرور حوالي شهرين.