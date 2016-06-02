اليمن.. المخلافي يشدد على أولوية الإفراج عن المعتقلين

التقى وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي لمحادثات السلام اليمنية في الكويت عبدالملك المخلافي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح. وشدد رئيس الوفد اليمني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وأولوية الإفراج عن المعتقلين والأسرى.

وعبر في اللقاء عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها دولة الكويت وعلى رأسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل إنجاح مشاورات السلام اليمنية.

وأكد المخلافي على أهمية إعطاء الأولوية في المشاورات لتثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين بما فيهم السجناء السياسيون ونشطاء الرأي والكتاب والحقوقيون الذين تعتقلهم الميليشيات.

من جانبه، أطلع الشيخ صباح الوزير المخلافي على نتائج لقاءات القمة واجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون أخيراً والتي كان موضوع اليمن ومشاورات الكويت على رأس جدول أعمالها، والتي أكدت على دعم مشاورات الكويت وتأكيد دعم قادة مجلس التعاون والمجتمع الدولي للحكومة الشرعية.

كما أكدت على وحدة الموقف الدولي حول اليمن وأهمية التوصل إلى سلام شامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يوقف نزيف الدم اليمني ويحفظ أمن واستقرار اليمن.

يذكر أن المخلافي كان كشف الأربعاء أن ما تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة بشأن الانسحاب وتسليم السلاح، يُشكل أرضية صلبة لاتفاق سلام حقيقي، في الوقت الذي يهرب الانقلابيون إلى الشائعات وتسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد.