ولد الشيخ: الحل اليمني قريب لكنه يحتاج تنازلات

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المشاورات اليمنية شهدت إعادة خلط للأوراق خلال الأيام الماضية معتبرا أن الحل قريب لكنه ليس بسيطا لاعتماده على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات.

هذا وتركزت مشاورات الخميس حول قضية الأسرى والمعتقلين سواء في اجتماع اللجنة المخصصة لها أو في اللقاء الذي عقده ولد الشيخ أحمد مع الوفد الحكومي.

وقدم الوفد الحكومي إفاداته الأولية عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المقدمة من الطرف الآخر، وعلى الإثر تم تبادل الإفادات بين الأطراف بواسطة مكتب المبعوث الخاص.

كما أفاد مكتب المبعوث الأممي بأنه اجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وتم التوسع بالمقترحات المطروحة لحل الأزمة اليمنية.