اليمن.. تدشين الحملة الوطنية لدعم الشرعية

شهدت محافظة مأرب الواقعة شمال شرق صنعاء، تدشين الحملة الوطنية لدعم الشرعية وقيام الدولة الاتحادية، وذلك بمشاركة حشد كبير من الناشطين والمنظمات المحلية.

وفي حفل التدشين الذي أقيم برعاية محافظ مأرب سلطان العرادة، تم التوقيع على الوثيقة المليونية لدعم الشرعية وإسقاط الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية.

وتهدف الحملة لحشد وتوحيد الطاقات الشبابية والاجتماعية والثقافية لإسناد شرعية الدولة وإسقاط الانقلاب وقيام الدولة الاتحادية، والعمل على تعزيز جهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأشار بيان صادر عن اللجنة التحضيرية إلى أن الحملة تستهدف كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والمهجر من خلال التواصل والإعلام والعمل المدني حتى تحرير اليمن من ميليشيات الانقلاب وقيام الدولة المدنية الاتحادية.

كما تستهدف الحملة التواصل مع 150 منظمة إعلامية وحقوقية، محلية ودولية، وتزويدها بملفات انتهاكات وجرائم ميليشيات الانقلاب بحق اليمنيين، وكذا تنظيم الحملات الإعلامية والحقوقية المساندة للشرعية والجيش والمقاومة.

ورأى المحلل السياسي محمد سلطان أن هذه الحملة ستشكل نواة لمبادرات مماثلة تنطلق من محافظات أخرى وحتى عبر ناشطين في خارج اليمن، الأمر الذي سيعمل على خلق رأي عام إقليمي ودولي داعم للشرعية وجهود التحالف العربي بقيادة المملكة ومناهض للقوى الانقلابية.