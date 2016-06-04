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اليمن.. حملة شعبية ضد ممثل مفوضية حقوق الإنسان

المصدر: العربية.نت
مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات في اليمن
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شن يمنيون، ليلة الجمعة، حملة شعبية موسعة ضد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبوالزلف، بعد أن ثبت تواطؤه وتماهي تقاريره مع إرادة جماعة الحوثي الانقلابية.

وبحسب موقع "أبابيل.نت"، أطلق ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة موسعة على وسائل التواصل تندد بتواطئ جورج أبوالزلف مع الحوثيين ورفعه تقارير غير محايدة، وجاءت الحملة تحت هاشتاغ أو الوسم #ابوالزلف_فاقد_للمهنية_الانسانية.

وسلط الكاتب والمفكر اليمني ثابت الأحمدي في مقال مطول، الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد الشعب اليمني التي ثبت تورطهم فيها، ولم يتفاعل معها أبو الزلف وتجاهلها عنوة تحت ضغط الحوثيين.

كلمات دالّة

#ابوالزلف فاقد للمهنية الانسانية, #اليمن, #حملة, #مفوضية حقوق الإنسان

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